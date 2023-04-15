Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da otomobilinde 7 kilo 355 gram eroin bulunan sürücü tutuklandı

Adana'da otomobilinde 7 kilo 355 gram eroin bulunan sürücü tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'da polis ekiplerince aracında eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince aracında eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde otomobilde yapılan aramada, 7 kilo 355 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü İdris T, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title