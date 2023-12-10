Adana'da otomobilin tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

ADANA'da otomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 20 AGR 112 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yolun sağında park halinde bulunun 01 CTV 81 plakalı tankere arkadan hızla çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 5 kişiden durumu daha ağır olan 1 yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)