Adana'da Otomobilin Motor Bölümüne Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, doğal yaşam alanına salındı.
Adana'da otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanın aracın motor bölümünde olduğunu tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı araçtan çıkardı.
Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, şehir merkezinden uzak yerde doğal yaşam alanına salındı.