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Adana'da otomobilin çarptığı yayaların kaza anı güvenlik kamerasında

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye çarptı.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Güvenlik Yaralanma Trafik Kaza Güncel Haberler

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