Adana'da otomobilin çarptığı yayaların kaza anı güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye çarptı.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.