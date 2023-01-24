Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Güncel Haberler

Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir otomobilin yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslıhan Ö'ye (24) D.K'nin kullandığı 01 BS 515 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti.

Ağır yaralandığı belirlenen Aslıhan Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title