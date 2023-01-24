Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı Güncel Haberler Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir otomobilin yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslıhan Ö'ye (24) D.K'nin kullandığı 01 BS 515 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti. Ağır yaralandığı belirlenen Aslıhan Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız Seyhan Adana Güncel Haberler

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