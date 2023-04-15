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Adana'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Adana'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sümer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Bülent Angın Bulvarı'nda E.S. idaresindeki 01 FS 009 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Can Özşenoğlu'na (32) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özşenoğlu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Özşenoğlu, hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Sürücüsü E.S.'nin yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Sümer Mahallesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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