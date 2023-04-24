Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

A.K'nin kullandığı 01 BHP 78 plakalı otomobil Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde, Mehmet Okman idaresindeki 01 DFF 20 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O sırada kazayı gören bir doktor aracından inerek yaralanan motosiklet sürücüsü Okman'a müdahale etti.

Doktor, durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil Servis ekipleri gelinceye kadar kalp masajı yaptı.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okman, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.