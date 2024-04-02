YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yenibey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Güvenlik Trafik Kaza Güncel Haberler

title