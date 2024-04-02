Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yenibey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.