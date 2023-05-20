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Adana'da, Otomobilin Çarptığı Bisikletli Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

ADANA'da otomobilin çarptığı bisikletli Taner Çetinkaya, ağır yaralandı. Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.

ADANA'da otomobilin çarptığı bisikletli Taner Çetinkaya, ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 33 AJJ 723 plakalı otomobil, işten çıkıp, bisikletiyle evine gitmekte olan Taner Çetinkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle yola savrulup, başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Taner Çetinkaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Taner Çetinkaya Seyhan Güncel Haberler

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