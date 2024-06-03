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Adana'da Otomobilin Bagajında Uyuşturucu Bulunan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Adana'da bir şahsın otomobilinin bagajında sentetik uyuşturucu bulunması üzerine yapılan aramada uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların çıkması sonucu şahıs 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

ADANA'da otomobilinin bagajında sentetik uyuşturucu bulunan T.K., cep telefonunda uyuşturucu ticareti ile yazışmalar çıkınca 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Narkotik ekipleri, bir ihbar üzerine 14 Mart 2023'te Yeşiloba Mahallesi'nde T.K.'ya ait otomobili durdurdu. Otomobilde dedektör köpeği ile yapılan aramada aracın bagajına gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. T.K.'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 14 bin 160 lira ile cep telefonunun incelenmesinde uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Tutuklanan T.K. hakkında Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu T.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada T.K., suçlamayı kabul etmeyerek, "Otomobilin bagajında bulunan uyuşturucu bana ait değil. Haberim yoktu" diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık T.K.'yi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama'" suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Mahkum Adana Hukuk Güncel Haberler

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