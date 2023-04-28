Adana'da otomobilin bagajına gizledikleri uyuşturucuyu satarken yakalanan 3 sanığa dava

Adana'da, otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesinde, otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 14 Eylül 2022'de tutuklanan M.E. ile adli kontrol tedbiri uygulanan B.C. ve A.B. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.B, B.C. ve M.E'yi ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir ikametin önünde otomobil içinde gece vakti yanlarına gelen kişilere aracın bagajına gizledikleri sentetik uyuşturucuyu satarken yakaladığı belirtildi.

Kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları anlatılan M.E, B.C. ve A.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.