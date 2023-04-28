Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da otomobilin bagajına gizledikleri uyuşturucuyu satarken yakalanan 3 sanığa dava

Adana'da otomobilin bagajına gizledikleri uyuşturucuyu satarken yakalanan 3 sanığa dava

Güncel Haberler

Adana'da, otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesinde, otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 14 Eylül 2022'de tutuklanan M.E. ile adli kontrol tedbiri uygulanan B.C. ve A.B. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.B, B.C. ve M.E'yi ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir ikametin önünde otomobil içinde gece vakti yanlarına gelen kişilere aracın bagajına gizledikleri sentetik uyuşturucuyu satarken yakaladığı belirtildi.

Kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları anlatılan M.E, B.C. ve A.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Cumhuriyet Seyhan Eylül Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title