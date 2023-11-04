Adana'da otomobile çarpan motosikletin kaza anı güvenlik kamerasında

Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.