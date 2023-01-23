Adana'da otomobile ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'da otomobile ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Adana'da otomobile ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, düğünden çıkan kişilerin bulunduğu bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Otomobilde bulunan O.P. yaralandı, şüpheliler ise plakası henüz tespit edilemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından O.P. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız Çukurova Adana Güncel Haberler

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