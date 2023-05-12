Adana'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde alev alan otomobilden ormana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde alev alan otomobilden ormana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çulluuşağı Mahallesi'nde seyir halinde olan Türker Kaya yönetimindeki otomobil alev aldı.
Otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel