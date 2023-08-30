Adana'da Otomobilde Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da polisin durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 14 kilo esrar ile 490 gram esrar tozu ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajındaki valizlerden 14 kilo esrar ile 490 gram esrar tozu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Veysi D. (33), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valizlerde 14 kilo esrar ile 490 gram esrar tozu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Veysi D., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Veysi D. ifadesinde, borcunu ödemek için uyuşturucuyu taşıdığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.