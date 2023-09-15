Adana'da Otomobilde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralanan kişi, arkadaşı tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf B, Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde otomobilinin içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Yusuf B, araçta bulunan arkadaşı tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.