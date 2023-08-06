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Adana'da Otomobilde Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 139,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 139,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki incelemede 139,60 gram sentetik uyuşturucu bulan polis, sürücü M.A.D. ile yanındaki M.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Sarıçam Tarsus Adana Güncel Haberler

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