Adana'da Otomobilde Gizlenmiş 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurup, narkotik köpeğiyle arama yaptığı otomobilde, stepne ve ses sisteminin içerisine gizlenmiş 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan 2 şüpheliden H.C. (32) ifadesinde 'Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu' dedi.

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurup, narkotik köpeğiyle arama yaptığı otomobilde, stepne ve ses sisteminin içerisine gizlenmiş 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan 2 şüpheliden H.C. (32) ifadesinde "Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Ekiplerin otomobilde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, stepne ve ses sistemi içerisine gizlenmiş 11 paket halinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Aracın sürücüsü H.C. ve M.G. (33) gözaltına alındı.Şüphelilerden H.C.'nin emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu" dediği, M.G.'nin ise uyuşturucu maddenin varlığından haberi olmadığını söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.