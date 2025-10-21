Haberler

Adana'da Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu

Adana'da Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otomobilde 54 yaşındaki İlyas Ünalan'ın cesedi bulundu. İlk incelemede vücudunda darp izleri olduğu belirlendi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, İlyas Ünalan (54) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri olduğu görüldü.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Haberler.com
