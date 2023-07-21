Adana'da Otomobilde 27 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Barbara' ile yapılan aramada valizlerde 27 kilo esrar ele geçirildi. Paketlerin üzerine biber salçası ve zeytin yağı sürüldüğü belirlendi. Sürücü tutuklandı.

ADANA'da otoyolda takibe alınıp, uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Barbara' ile yapılan aramada valizlerdeki paketlerde 27 kilo esrar ele geçirildi. Paketlerin üzerine eğitimli köpeklerin koku almasının önüne geçmek için biber salçası ve zeytin yağı sürüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alınan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü Halil İbrahim G. ile yanındaki Nazlı G. ve Kadir E. indirilerek araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara, otomobilin bagajındaki valizlere tepki verdi. Açılan valizlerde, eğitimli köpeklerin koku almaması için dışına biber salçası ve zeytin yağı sürülmüş 38 paket bulundu. Paketlerin içerisinden 27 kilo esrar çıktı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halil İbrahim G. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.