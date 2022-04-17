Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 2'si kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 2'si kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobili takibe alarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, uyuşturucuyla bağlantılı oldukları iddia edilen 2'si kadın 4 kişiyi daha yakaladı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Narkotik, Tarsus, Adana, Esrar, Güncel, Haberler

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