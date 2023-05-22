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Adana'da otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Güncel Haberler

Adana'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, otomobilin farklı noktalarına gizlenmiş 20 ruhsatsız tabanca bulundu.

Otomobildeki M.Ö. ve N.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

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