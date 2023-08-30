Adana'da Otomobilde 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da yapılan bir operasyonda otomobilin bagajında 14 kilo esrar ve 490 gram esrar tozu bulundu. Bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da otomobilin bagajında 14 kilo esrar, 490 gram esrar tozu ele geçilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüpheli bir otomobili takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Bagajdaki valizlerin içinde 14 kilo esrar ile 490 gram esrar tozu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Veysi D. (33), gözaltına alındı. Emniyete götürülen Veysi D., ifadesinde, yaptığının kötü bir şey olduğunu belirterek, borcunu ödemek için uyuşturucuyu taşıdığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA