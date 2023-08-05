Adana'da Otomobil Yangını Söndürüldü
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü.
Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde seyir halindeki, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 TL 029 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Otomobili saran alevler, yol kenarındaki çalılık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel