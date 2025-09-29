Haberler

Adana'da Otomobil Yangını Esnaf Tarafından Söndürüldü

Adana'da Otomobil Yangını Esnaf Tarafından Söndürüldü
Yüreğir ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnafın hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Sürücü yangını fark edip aracı durdururken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

ADANA'da hareket halindeki otomobilde çıkan yangını, esnaf söndürdü.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde ilerleyen bir otomobilin motor kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü durdurduğu araçtan inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Çevredeki esnaf yardıma koştu. Önce bir kişi kovaya doldurduğu suyu alevlere döktü. Ardından 2 kişi yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği alevleri söndürdü. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, araçta hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

