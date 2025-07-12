Adana'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve traktör çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinan S. yönetimindeki 01 BAR 439 plakalı otomobil ile Gürkan B. idaresindeki 01 AAC 328 plakalı traktör, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından devrilen traktördeki sürücü Gürkan B, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan sürücüleri Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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