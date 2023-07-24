Adana'da Otomobil ve Motosiklet Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucunda otomobil ve motosiklet çalan 3 şüpheli tutuklandı. Motosikleti çalan şüphelinin hırsızlık için ticari taksi kullandığı ortaya çıktı.

Adana'da otomobil ve motosiklet çalan 3 şüpheli polisin yaptığı çalışmada yakalanıp tutuklandı. Öteyandan motosikleti çalan şüphelinin hırsızlık için bölgeye ticari taksi ile geldiği ortaya çıktı.

Olaylardan biri, 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus E. (33) ile arkadaşı Sedat A. (34), park halindeki bir otomobili çalmak için kapısını zorladı ancak başarılı olamadı. Şüpheliler daha sonra başka bir otomobile daha girip, düz kontak yapmaya çalıştı. Aracı çalıştıramayan şüpheliler teybi çalıp, bir başka otomobili düz kontak yapıp, çaldı. Şüphelilerin, çaldıkları otomobili evlerine yakın bir sokağa park ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde aracını yerinde bulamayan Emre K., emniyete giderek şikayetçi oldu.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan otomobilin Levent Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini de tespit etti. Uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Yunus E. ile Sedat A., evlerine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, paraya ihtiyaçları olduğu için hırsızlık yaptıklarını söyledi.

Taksi ile gelip motor çalmış

Öte yandan, polis, aynı gece Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde Davut A.'nın sokaktaki aydınlatma direğine bağlı motosikleti çalan Ergün Ö.'yü (33) yakalamak için de adresine baskın yaptı. Hırsızlığa taksiyle geldiği belirlenen şüpheli Ergün Ö. gözaltına alınırken, çaldığı motosiklet de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki olayın şüphelisi Yunus E., Sedat A. ile Ergün Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobil ile motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. - ADANA