Adana'da Otomobil ve Midibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, midibüs ve otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil ve midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karataş Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 05 EL 529 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen 01 AYL 746 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.