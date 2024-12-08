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Adana'da Otomobil ve Midibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'da Otomobil ve Midibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, midibüs ve otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil ve midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karataş Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 05 EL 529 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen 01 AYL 746 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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