Adana'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: 4 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, ciple çarpışan otomobilde biri bebek 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemedi.

Kozan Mansurlu kara yolu Tepecikören mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, yan yoldan önüne çıkan Ayşe Sibel K. (19) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ayşe Sibel K. ile otomobildeki biri bebek 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bebek buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

