Adana'da Otomobil Uçuruma Devrildi: 4 Ölü, 3 Yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçuruma devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Ağdaşalağı Yaylası yakınlarındaki yolda uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Ayşe (43) ve kızları Rabianur (12) ile Ravzanur Tokalı (9) ile kadının kardeşi Elife Yağmur hayatını kaybetti.

Yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.