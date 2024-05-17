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Adana'da Otomobil Tıra Çarparak Takla Attı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin tıra çarparak takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin tıra çarparak takla atması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Havutlu Mahallesi Karatay Bulvarı'nda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yanında seyreden tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bulvarda takla atarak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücüyü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yüreğir Adana Güvenlik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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