ADANA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hastane istikametinden İmamoğlu istikametine seyir halinde olan Furkan F.(27) idaresindeki 01 LL 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Araçta bulunan sürücü ve yolcu konumundaki Emin K.(18) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Furkan F.'nin ağır yaralandığı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)