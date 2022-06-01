Adana'da otomobil sürücüsü hırsızlıkla suçladığı iki kadını tüfekle yaraladı - Haberler

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil sürücüsü, otostopla aracına binen iki kadını parasını ve cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü Y.A. otostop yaparak Ceyhan ilçesine gitmek istediğini söyleyen N.G. ve S.G'yi aracına aldı. Bir süre sonra iki kadın, araçtan inmek istediklerini söyledi.

Aracını yol kenarında durduran sürücü Y.A, kadınlar indikten sonra 450 lirası ile cep telefonunun olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Y.A, hırsızlıkla suçladığı kadınlara uzaklaştıkları sırada av tüfeğiyle ateş açtı.

Hafif yaralanan iki kadın, vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayı haber alarak bölgeye giden polis ekipleri, sürücü Y.A'yı gözaltına aldı.