Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Adana'da 31 AIE 985 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobil, çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Adana'da otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AIE 985 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Kazada otomobildeki B.K. F.S.G. ve A.D. kendi imkanlarıyla sulama kanalından yaralı olarak çıktı.

Yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, çalışmaların ardından çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.