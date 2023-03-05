Adana'da otomobil sulama kanalına düştü
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü.
N.B. kontrolündeki 05 AAC 652 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Kıyıboyu Caddesi üzerindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Araçtan çıktıktan sonra suda akıntıya kapılan N.B, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı.
Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edildi.
Araç ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA / Güncel