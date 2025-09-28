Haberler

Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kayarlı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince araçtaki Hasan Bayram'ın (54) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
