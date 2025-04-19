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Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: İki Yaralı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşanan kazada, 34 FP 0919 plakalı otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FP 0919 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile aynı araçtaki kişi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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