Adana'da Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak 3 aracın hasar görmesine neden oldu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde ilerleyen otomobil, park halindeki otomobillere çarptı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
