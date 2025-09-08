Adana'da Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak 3 aracın hasar görmesine neden oldu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde ilerleyen otomobil, park halindeki otomobillere çarptı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, 3 araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel