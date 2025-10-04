Haberler

Adana'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Adana'da meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, otomobilin şerit değiştirirken motosikletle çarpması sonucu gerçekleşti.

Gökhan Kara idaresindeki 01 EYD 41 plakalı otomobil, arkasından gelen araca yol vermek için şerit değiştirirken kendisiyle aynı istikamette giden Mutlu Güneş (38) yönetimindeki 25 ADN 148 plakalı motosiklete çarptı.

Otomobil daha sonra bir çöp konteynerine ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü Güneş'in yola savrulduğu kazada, sürücü Kara ve yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, 3 yaralıyı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı bir aracın kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
500
