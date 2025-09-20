Adana'da Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi: 1 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir otomobil mobilya mağazasına çarparak içeri girdi. Olayda otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin mobilya mağazasına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
T.D. idaresindeki 01 AHF 667 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak mobilya mağazasına girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı T.D, Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel