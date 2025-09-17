Adana'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 8 Koyun Telef Oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil, yol kenarında otlayan koyun sürüsüne çarptı. Olayda 8 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemedi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel