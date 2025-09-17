Haberler

Adana'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 8 Koyun Telef Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil, yol kenarında otlayan koyun sürüsüne çarptı. Olayda 8 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemedi.

Akarca Mahallesi'nde yol kenarında otlayan koyun sürüsüne sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 8 koyun telef oldu.

Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

