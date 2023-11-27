Adana'da Otomobil Kazası: Yan Yatan Araçta Sıkışan Yaşlı Kadın Yaralandı

Adana'da meydana gelen otomobil kazasında yan yatan araçta sıkışan yaşlı kadın yaralandı. Yaralı kadın, CANKUR ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın şokunu atlatamayan sürücü ise polis ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yan yatan otomobilde sıkışan yaşlı kadın yaralandı. Yaralı kadın, CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağı önünde meydana geldi. Mesut Kalkan idaresindeki 01 AOH 368 plakalı Volkswagen marka otomobil, Hatice Doğan (35) idaresinde 07 BKE 359 plakalı otomobile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle genç kadının kullandığı otomobil yan yattı.

Annesi sıkıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. CANKUR ekipleri otomobilde sıkışan Hatice Doğan'ın annesi Meliha Doğan'ı (60) kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şokunu atlatamadı

Kazanın şokunu atlatamayıp sürekli annesinin durumunu soran Hatice Doğan'ı ise polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İş makinesi yan yatan aracı düzeltti

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu olurken bölgede kazı yapan bir iş makinesi, yan yatan otomobili halat bağlayıp düzeltti. Araçlar incelemenin ardından çekici ile bölgeden kaldırılırken trafik normale döndü. Yaşlı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ADANA