Adana'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

ADANA'da devrilen otomobilin pencerde camından fırlayınca başını asfalta çarpan ve emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlenen sürücü Mustafa Çıngır (30) hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Mustafa Çıngır yönetimindeki 33 CHV 46 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Savrulmanın etkisiyle emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlenen Çıngır, otomobilinin pencere camından yola fırlayınca başını asfalta çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Çıngır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çıngır'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.