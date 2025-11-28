Adana'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Caddesi'nde Tülay A. idaresindeki 01 BDJ 530 plakalı otomobil ile Mehmet C. yönetimindeki 34 VT 3893 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Tülay A. ve yanındakiler Nazife C. ile Onur C. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel