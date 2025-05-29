Adana'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile bir yolcu yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
C.İ. idaresindeki 68 BT 315 plakalı otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde, H.İ'nin kullandığı 68 AFS 902 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada araçlardaki sürücüler ile A.İ. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel