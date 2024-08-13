Adana'da Otomobil Kaya Parçasına Çarptı: 2 Yaralı
Adana'nın Feke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin kaya parçasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin kaya parçasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.B.Ş'nin (38) kullandığı 01 AIG 393 plakalı otomobil, Tenkerli Mahallesi'nde yoldan çıktı.
Savrulan araç, boş deredeki kaya parçasına çarptı.
Yaralanan sürücü ve yanındaki U.E.Ş (11), ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.