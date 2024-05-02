Adana'da otomobil kahvehaneye girdi: 5 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Dadaloğlu Bulvarı'nda, M.T'nin park etmek için yolun kenarına yanaştırdığı 10 PU 614 plakalı otomobil, fren yerine gaza basması sonucu kahvehaneye girdi.

Kahvehanede oturan 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil, beton saksıya çarparak durdu.

Kaza sebebiyle iş yerinin camında da hasar oluştu.

Olay sırasında iş yerinde oturan Ali Barut, gazetecilere, kazanın ardından büyük panik yaşandığını ifade etti.

Arabanın aniden içeri girdiğini anlatan Barut, "İçeri girerken betona vurup lastiği patlayınca araba tamamen sağa döndü. Sağa dönmesi şanstı. Önüne geleni süpürdü, köşeye kadar gidip betona vurunca durdu. Çok korktuk, arabanın altında ezilen var mı diye araca koştuk. Çok şükür öyle bir şey olmadı." diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.