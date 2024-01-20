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Adana'da otomobil ile yunus ekibi çarpıştı: 2 polis yaralandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Mestanzade Mahallesi'nde, İ.Ç. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis, olay yerine geldi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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