Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazayı iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, Sarıhamzalı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralanmadı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.