Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.