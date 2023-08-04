Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi Ağlıboğaz caddesinde meydana geldi. 01 ZR 093 plakalı otomobil ile Huzeyfe K. (19) yönetimindeki 01 Y 1931 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel